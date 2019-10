Devisen: Euro und britisches Pfund steigen wegen Brexit-Hoffnungen deutlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag von einer wachsenden Zuversicht mit Blick auf eine Einigung im Brexit-Streit profitiert.



Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1053 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch knapp über der Marke von 1,10 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1043 (Donnerstag: 1,1030) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9056 (0,9066) Euro.

Auch das britische Pfund profitierte und stieg auf 1,2660 Dollar. Dies sind zwei Cent mehr als am Vormittag und der höchste Stand seit drei Monaten. Nach unerwarteten Fortschritten im Brexit-Streit sieht die Europäische Union neue Einigungschancen und startet eine weitere Verhandlungsrunde mit Großbritannien. Zuvor hatte EU-Unterhändler Michel Barnier am Freitagvormittag ein "konstruktives Gespräch" mit dem britischen Brexit-Minister Stephen Barclay geführt, wie beide Seiten mitteilten.

"Fraglich ist lediglich, ob ein solches Abkommen in der Kürze der Zeit gefunden werden kann", kommentierte Thu Lan Nguyen, Devisenexpertin bei der Commerzbank. Der entscheidende EU-Gipfel finde immerhin bereits in einer Woche statt. "Das Risiko für weitere Ausschläge in den Pfund-Wechselkursen bleibt groß", so Nguyen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87518 (0,90155) britische Pfund, 119,75 (118,52) japanische Yen und 1,1025 (1,0948) Schweizer Franken fest. Die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Gold wurde am Nachmittag in London mit 1474 Dollar gehandelt. Das waren rund 19 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he