Devisen: Euro und Lira wieder unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch nach einer zeitweiligen Stabilisierung seit Wochenbeginn wieder unter Druck gestanden.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1317 US-Dollar. Damit wurde ein neuer Tiefstand seit gut einem Jahr erreicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag noch auf 1,1406 Dollar festgesetzt.

Auch die türkische Lira gab wieder nach. Zuletzt fiel sie gegenüber dem US-Dollar um etwa ein Prozent. Damit wurde jedoch nur ein kleiner Teil der Gewinne zunichte gemacht, die die Lira am Dienstag eingefahren hatte. Trotz dieser jüngsten Stabilisierung sind die Verluste zu den großen Währungen nach wie vor drastisch. Zum amerikanischen Dollar beträgt das Minus seit Jahresbeginn 40 Prozent. Fachleute sehen die Lira-Krise noch nicht ausgestanden./bgf/she