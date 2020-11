Devisen: Euro über 1,18 US-Dollar - Pfund legt zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat zum Wochenstart leicht zugelegt.



Am Montagvormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1860 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1815 Dollar festgesetzt.

Im Aufwind befand sich auch das britische Pfund. Am Markt wurde auf den Rücktritt von Regierungsberater Dominic Cummings verwiesen, was die Gespräche über ein Brexit-Handelsabkommen mit der Europäischen Union (EU) erleichtern könnte. Cummings gilt als Hardliner, nicht nur was den Austritt Großbritanniens aus der EU angeht.

Zu Wochenbeginn stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Kursbewegung sorgen könnten. Allerdings äußern sich einige ranghohe Notenbankvertreter. Aus den Reihen der EZB treten Präsidentin Christine Lagarde und ihr Stellvertreter Luis de Guindos an die Öffentlichkeit./bgf/jkr/jha/