Devisen: Euro über 1,18 Dollar - Türkische Lira profitiert von Zinserhöhung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag trotz enttäuschender Konjunkturdaten aus Deutschland weiter gestiegen.



Im Mittagshandel erreichte die Gemeinschaftswährung bei 1,1839 US-Dollar den höchsten Stand seit Mitte Mai. Seit Wochenbeginn hat der Euro fast zwei US-Cent zugelegt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1765 Dollar festgesetzt.

Der Euro wird weiter von der Spekulation auf eine straffere Geldpolitik der EZB angetrieben. Zur großen Überraschung vieler Experten hatte EZB-Chefvolkswirt Peter Praet am Mittwoch eine Diskussion über das Wertpapierkaufprogramm der Notenbank für die Zinssitzung in der nächsten Woche angekündigt.

Mittlerweile gehe wohl fast jeder Marktteilnehmer davon aus, dass die EZB nächste Woche den Ausstieg aus ihrem Kaufprogramm ankündige, heißt es in einem Kommentar der Commerzbank. In der Folge sind die Zinsen an den europäischen Kapitalmärkten seither deutlich gestiegen und der Euro konnte stark zulegen.

Neue Wirtschaftsdaten aus Deutschland konnten die Gemeinschaftswährung dagegen nicht belasten. Die Industrie erhielt im April zum vierten Mal in Folge weniger Aufträge als im Vormonat.

Deutlich aufwerten konnte auch die türkische Lira. Die Währung profitierte von einer weiteren Zinserhöhung durch die türkische Notenbank. Im Handel mit dem US-Dollar legte der Kurs gegen Mittag fast zwei Prozent zu und ein Dollar wurde zuletzt für 4,47 Lira gehandelt.

Wie die Zentralbank in Ankara mitteilte, steigt der Zins für einwöchiges Notenbankgeld um 1,25 Prozentpunkte auf 17,75 Prozent. Die Zinsanhebung folgt auf eine Not-Zinserhöhung von Ende Mai, als die türkische Lira so stark unter Druck stand, dass die Zentralbank sich zu dem außerplanmäßigen Schritt gezwungen sah./jkr/tos/fba