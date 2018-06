Devisen: Euro über 1,17 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.



FX1> ist am Dienstag im frühen Handel gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1716 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1700 (Freitag: 1,1648) Dollar festgesetzt.

Am Vortag hatte ein nur leichter Rückgang beim Ifo-Geschäftsklima für Deutschland den Euro gestützt, weil manch ein Experte schlechtere Zahlen erwartet hatte.

Im weiteren Tagesverlauf stehen erst am Nachmittag Konjunkturdaten aus den USA zur Veröffentlichung an, die für Bewegung am Devisenmarkt sorgen könnten. Veröffentlicht werden der Case-Shiller-Hauspreisindex sowie Zahlen zum Verbrauchervertrauen./tos/zb