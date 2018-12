Devisen: Euro tritt zum Dollar auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im späten Handel weiter klar über der Marke von 1,13 US-Dollar gehalten.



Am Abend wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1343 Dollar gehandelt. Das war etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1354 Dollar festgesetzt. Der Dollar war damit 0,8807 Euro wert. In den USA herrscht nationale Staatstrauer wegen des Todes des ehemaligen Präsidenten George H. W. Bush.

An den Finanzmärkten sorgte die Veröffentlichung des Konjunkturberichts der US-Notenbank am späten Abend nicht für nennenswerte Impulse. In den meisten Distrikten habe die wirtschaftliche Aktivität "mäßig bis moderat" zugelegt, hieß es dort. Damit hat sich die Wortwahl für die meisten Notenbankdistrikte im Vergleich zum vorangegangenen Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed ("Beige Book") nicht verändert. Bei der Preisentwicklung meldeten die meisten Distrikte einen moderaten Anstieg der Verbraucherpreise./jha/