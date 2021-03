Devisen: Euro tritt vor Powell-Auftritt auf der Stelle

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag in einem ruhigem Umfeld kaum von der Stelle bewegt.



Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,2045 US-Dollar und damit geringfügig weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2048 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt war die Rede von einem überwiegend impulslosen Handel. Weder gab es für die Wechselkurse entscheidende Nachrichten noch kam es zu bewegenden Äußerungen aus den Zentralbanken.

Am Abend wird sich US-Notenbankchef Jerome Powell im Rahmen einer Diskussionsrunde zu Wort melden. Themen sind der Zustand des Arbeitsmarkts und die generelle wirtschaftliche Lage. Möglicherweise wird auch der steile Anstieg der Kapitalmarktzinsen zur Sprache kommen, der an den Aktienmärkten für Verunsicherung und Kursbelastung gesorgt hat.

Im Tagesverlauf werden zudem einige Konjunkturdaten erwartet, allerdings überwiegend aus der zweiten Reihe mit weniger Marktrelevanz. Ein Auge dürften Anleger auf die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA werfen, da sie einen Hinweis auf den am Freitag anstehenden Arbeitsmarktbericht der Regierung geben./bgf/zb