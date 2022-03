Devisen: Euro steigt wieder über 1,10 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag wieder über die Marke von 1,10 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1030 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0978 Dollar festgelegt.

Zum Wochenausklang blicken Anleger auf die Unternehmensstimmung in Deutschland. Das Ifo-Institut in München veröffentlicht sein monatliches Geschäftsklima. Es wird mit einer deutlichen Eintrübung gerechnet. Der Einmarsch Russlands in die Ukraine dürfte die Unternehmen stark verunsichert haben.

In Brüssel trifft sich US-Präsident Joe Biden mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Anschließend fliegt Biden weiter in das östliche Nato-Land Polen, das direkt an die Ukraine grenzt. Etwa 2,2 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine sind bislang nach Polen eingereist, ein Großteil ist dort geblieben./bgf/stk