Devisen: Euro steigt über 1,17 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag von robusten Wachstumszahlen aus Deutschland und dem Euroraum profitiert.



Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1725 US-Dollar und damit einen halben Cent mehr als am Morgen. Der Dollar tendierte dagegen zu vielen Währungen schwach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1656 Dollar festgesetzt.

Wachstumszahlen aus Deutschland und der Eurozone verliehen der Gemeinschaftswährung Rückenwind. Die deutsche Wirtschaft wuchs im dritten Quartal um 0,8 Prozent und damit stärker als erwartet. Die Eurozone setzte mit einem Quartalsplus von 0,6 Prozent ihren robusten Wachstumskurs fort. Es sei bemerkenswert, wie breit das Wachstum im Euroraum ausgefallen sei, kommentierte Experte Greg Fuzesi von JP Morgan.

Darüber hinaus hellte sich die Stimmung unter deutschen Finanzexperten weiter auf. Der ZEW-Index stieg zum dritten Mal in Folge. Viele Analysten bewerteten die Wachstums- und Stimmungsdaten positiv. Einige Ökonomen warnen jedoch schon seit längerem vor einer Überhitzung insbesondere der deutschen Wirtschaft.

Im Nachmittagshandel stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die für Marktbewegung sorgen könnten. Aus den USA werden lediglich Zahlen zur Preisentwicklung auf Herstellerebene veröffentlicht./bgf/jkr/jha/