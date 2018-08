Devisen: Euro steigt über 1,15 US-Dollar - Trump-Kritik an Fed

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Dienstag über 1,15 US-Dollar gestiegen.



Kritik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump an der US-Notenbank Fed lastete auf dem Dollar. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,1528 Dollar gehandelt. Am Morgen hatte sie noch unter der Marke von 1,15 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1502 (Montag: 1,1420) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8694 (0,8757) Euro.

Marktbeobachter begründeten die Dollarschwäche mit Medienberichten vom Montagabend, wonach sich Trump kritisch über den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell geäußert habe. Der US-Präsident stört sich demnach daran, dass Powell nicht für eine Politik des billigen Geldes stehe. Stattdessen habe der Fed-Vorsitzende die Leitzinsen immer weiter angehoben. Am Donnerstag startet das Notenbanktreffen im amerikanischen Jackson Hole. Höhepunkt dürfte die Rede von Powell sein. Beobachter erwarten aber nicht, dass er auf die Trump-Aussagen eingehen wird.

Die türkische Lira geriet zunächst erneut zu allen wichtigen Währungen unter Druck, konnte sich zuletzt aber etwas erholen. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger lehnt direkte Hilfen aus dem EU-Haushalt für die in Bedrängnis geratene Türkei ab. Auch Finanzhilfen aus Deutschland halte er "im Augenblick nicht für angezeigt", sagte Oettinger den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag). Er verwies auf den Internationalen Währungsfonds.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89740 (0,89478) britische Pfund, 127,01 (126,25) japanische Yen und 1,1372 (1,1366) Schweizer Franken fest. Der Preis für eine Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London auf 1190,95 (1184,35) Dollar festgesetzt./jsl/bgf/he