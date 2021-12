Devisen: Euro steigt im späteren US-Handel wieder über 1,13 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag im US-Handel nach einem Rutsch unter die Marke von 1,13 US-Dollar wieder deutlich zugelegt. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1321 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1291 (Donnerstag: 1,1339) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8857 (0,8819) Euro./ck/mis

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >