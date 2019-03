Devisen: Euro steigt leicht - Pfund stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist vor dem Wochenende im Kurs leicht gestiegen.



Am Freitagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1320 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1295 Dollar festgesetzt.

Das britische Pfund war im frühen Handel stabil. Am Donnerstagabend hatte sich das britische Parlament für eine Verschiebung des Ende März anstehenden Brexit ausgesprochen. Die Dauer des Aufschubs soll davon abhängen, ob das Unterhaus das Austrittsabkommen mit der EU noch billigt. Die übrigen 27 EU-Länder müssen einer Verschiebung zustimmen.

An Konjunkturdaten stehen zum Wochenschluss Inflationsdaten aus der Eurozone auf dem Programm. In den USA werden Stimmungs- und Produktionsdaten aus der Industrie sowie das Konsumklima der Uni Michigan erwartet./bgf/mis