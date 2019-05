Devisen: Euro steigt leicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag zur Erholung angesetzt.



Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1188 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1139 Dollar festgesetzt.

Nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus Deutschland war der Euro am Vortag zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mai 2017 gefallen. Am Nachmittag erholte er sich wieder und stieg am Freitagvormittag kurzzeitig über 1,12 Dollar.

Ähnlich verhält sich das britische Pfund. Im Ringen um den Brexit könnte Premierministerin Theresa May im Tagesverlauf ein Datum für ihren Rücktritt bekanntgeben. Am Vormittag berät sie sich dazu mit Graham Brady, dem Vorsitzenden eines einflussreichen Komitees ihrer Konservativen Partei.