Devisen: Euro steigt deutlich - weniger Sorge vor politischen Turbulenzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag deutlich gestiegen.



Nachlassende Sorgen der Anleger vor politischen Turbulenzen in der Eurozone sorgten für Auftrieb. Im Nachmittagshandel erreichte die Gemeinschaftswährung bei 1,0819 US-Dollar den höchsten Stand seit Anfang Februar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0802 (Montag: 1,0752) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9258 (0,9301) Euro.

Am Devisenmarkt reagierten Anleger erleichtert, dass die Kandidatin des rechtspopulistischen Front National, Marine Le Pen, die erste große Fernsehdebatte im Präsidentschaftswahlkampf nicht für sich entscheiden konnte. Ihr proeuropäischer Kontrahent Emmanuel Macron hat laut einer Umfrage besser abgeschnitten.

"Die Angst vor einem überraschenden Sieg Le Pens, die einmal mehr den Austritt aus dem Euro und ein Referendum über den EU-Verbleib forderte, schwindet", sagte Expertin Esther Reichelt von der Commerzbank. Die ersten Reaktionen auf die Fernsehdebatte hätten den Eindruck bestärkt, "dass Macron wahrscheinlich der nächste französische Präsident werden wird", kommentierte Raphael Brun-Aguerre, Experte bei der Bank JP Morgan.

Deutliche Kursgewinne gab es zeitgleich auch beim britischen Pfund. Nach einem überraschend starken Anstieg der Inflation in Großbritannien stieg der Kurs im Handel mit dem Dollar bis auf 1,2479 Dollar und damit auf den höchsten Stand in diesem Monat. Im Februar hatte die Inflation bei 2,3 Prozent den höchsten Wert seit mehr als drei Jahren erreicht und den von der britischen Notenbank angepeilten Zielwert übertroffen. Dies erhöht den Druck auf die Bank of England, den Leitzins zu erhöhen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86753 (0,86793) britische Pfund, 121,58 (121,19) japanische Yen und 1,0750 (1,0720) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1241,60 (1232,40) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 36 856,00 (36 915,00) Euro./jkr/bgf/das