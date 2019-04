Devisen: Euro steigt dank starker Wirtschaftsdaten über 1,12 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat von überraschend starken Wirtschaftsdaten aus der Eurozone profitiert.



Am Dienstag stieg der Euro über 1,12 US-Dollar und wurde am Nachmittag bei 1,1217 Dollar gehandelt. Am Morgen stand der Kurs etwas tiefer bei 1,1176 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1218 (Montag: 1,1150) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8914 (0,8969) Euro.

Überraschend robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone sorgten beim Eurokurs für Auftrieb. Zu Beginn des Jahres hatte sich das Wachstum stärker als erwartet beschleunigt und die Wirtschaftsleistung legte in den Monaten Januar bis März um 0,4 Prozent zum Vorquartal zu. Im vierten Quartal hatte die Wirtschaft nur um 0,2 Prozent zugelegt.

"Jetzt haben wir sogar eine recht deutliche Beschleunigung", kommentierte Uwe Burkert, Chefvolkswirt der LBBW die Zahlen. Es sehe erst einmal so aus, als sei das schwache zweite Halbjahr 2018 nur eine Delle gewesen. "Für eine nachhaltige Aufhellung der Konjunkturperspektiven brauchen wir aber zusätzlich Entspannungssignale in Sachen Brexit und Handelsstreit, sonst sind Rückschläge programmiert."

Am Nachmittag reagierte der Euro hingegen kaum auf neue Preisdaten aus Deutschland. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone war die Inflation im April unerwartet stark gestiegen und die Teuerungsrate lag bei 2,0 Prozent. "Zwar werden Zinserwartungen bezüglich der EZB nicht unmittelbar zunehmen aber mittelfristig sollte dieses Szenario mehr Gewicht bekommen", kommentierte Experte Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86248 (0,86340) britische Pfund, 124,93 (124,64) japanische Yen und 1,1437 (1,1379) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Dienstagnachmittag mit 1281 Dollar gehandelt. Das waren etwa 1,50 Dollar mehr als am Vortag./jkr/jsl/jha/