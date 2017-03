Devisen: Euro steigt auf höchsten Stand seit über fünf Wochen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat seine kräftigen Kursgewinne der vergangenen beiden Handelstage am Freitag etwas ausgebaut.



Am Morgen erreichte die Gemeinschaftswährung bei 1,0781 US-Dollar den höchsten Stand seit dem 7. Februar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,0726 (Mittwoch: 1,0622) Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter erklärten den starken Euro mit Hinweisen, dass eine Zinserhöhung in der Eurozone möglicherweise schneller kommen könnte als bisher gedacht. Zuletzt hatte das österreichische EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny Hinweise geliefert, dass die Notenbank Leitzinsen erhöhen könnte, bevor sie ihr Kaufprogramm für Anleihen beendet hat. Sollte diese Diskussion stärker in den Fokus des Devisenmarktes rücken, dürfte der Euro nach Einschätzung des Experten Lutz Karpowitz von der Commerzbank profitieren./jkr/she