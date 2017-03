Devisen: Euro steigt nach Yellen-Rede zeitweise über 1,06 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag nach der Rede von Janet Yellen merklich zugelegt.



Zeitweise stand die Gemeinschaftswährung wieder über 1,06 US-Dollar. Die Vorsitzende der US-Notenbank Fed hatte eine Zinserhöhung Mitte März in Aussicht gestellt.

Zuletzt kostete der Euro 1,0598 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0565 (Donnerstag: 1,0514) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9465 (0,9511) Euro.

Eine Anhebung des Leitzinses bei der nächsten Fed-Sitzung werde wahrscheinlich angemessen sein, wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickle, sagte Yellen laut dem Redetext am Freitag in Chicago. Man werde bei der Sitzung prüfen, ob sich die Inflation und die Beschäftigung bis dahin wie erwartet entwickelt hätten.

Mit Blick auf das nach der Yellen-Rede zugenommene Kaufinteresse beim Euro sagten Marktbeobachter, dass es nun für die EZB immer schwerer werden dürfte, ihre aktuell noch immer sehr expansive Geldpolitik weiter zu rechtfertigen. Sie verwiesen dabei auf die zuletzt gestiegenen Verbraucher- und Erzeugerpreise in der Eurozone./ajx/he