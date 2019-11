Devisen: Euro steigt nach Wachstumsdaten aus Deutschland leicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag leicht von neuen Wachstumsdaten aus Deutschland profitiert.



Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1010 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1006 Dollar festgesetzt.

Die deutsche Wirtschaft hat eine technische Rezession im Sommer knapp vermieden. Nach einer Schrumpfung im zweiten Quartal wuchs die größte Volkswirtschaft der Eurozone im dritten Vierteljahr leicht. Bankökonomen kommentierten dennoch zurückhaltend und verwiesen auf große Konjunkturrisiken sowie strukturelle Schwächen. Der Euro legte dennoch leicht zu.

Im Handelsverlauf stehen weitere relevante Konjunkturdaten auf dem Programm. Veröffentlicht werden unter anderem Wachstumsdaten aus der Eurozone. Zudem äußern sich einige hochrangige Notenbanker aus den USA und Europa./bgf/jha/