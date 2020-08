Devisen: Euro steigt in Richtung 1,19 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag weiter zugelegt und ist in Richtung 1,19 US-Dollar gestiegen.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1880 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1850 Dollar festgesetzt.

Am Freitag stehen in der Eurozone wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Das Forschungsunternehmen IHS Markit veröffentlicht seine Einkaufsmanagerindizes für den Monat August. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über den Zustand der Wirtschaft der Eurozone. Nach dem Einbruch in der Corona-Krise wird mit einer weiteren Stabilisierung gerechnet./bgf/jha/