Devisen: Euro steigt nach Medienbericht zu EZB-Zinspolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag gestiegen.



Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,13 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1349 Dollar festgesetzt.

Am Mittag reagierte der Euro auf einen Medienbericht, wonach Mitglieder im Rat der EZB offenbar noch keine Lockerung der Geldpolitik auf der nächsten Sitzung im Juli anstreben. Die Gemeinschaftswährung kletterte auf ein Tageshoch bei 1,1321 Dollar.

Am Vortag war der Euro hingegen noch um fast einen Cent gefallen. Auf dem G20-Gipfel in Japan hatten sich die USA und China auf eine Wiederaufnahme der Gespräche im Handelsstreit geeinigt. US-Präsident Donald Trump sichert zu, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle gegen China vorläufig auszusetzen.

Im Gegensatz dazu verschärft sich der Ton zwischen den USA und der EU. Am Montag stellte die US-Regierung eine Liste mit EU-Gütern auf, auf die wegen verbotener Flugzeugsubventionen Zölle verhängt werden könnten. Außerdem droht Trump schon seit längerem mit Zöllen auf europäische Autos./elm/jsl/fba