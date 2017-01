Devisen: Euro steigt vor EZB-Entscheidungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag vor neuen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) moderat zugelegt.



Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0660 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0664 Dollar festgesetzt.

Am Vormittag konnten die wenigen zur Veröffentlichung anstehenden Konjunkturdaten dem Handel keinen entscheidenden Impuls geben. Die spürbaren Verluste, die der Euro am Vorabend erlitten hatte, wurden bis Donnerstagmittag wettgemacht. Auslöser der Verluste waren Äußerungen von US-Notenbankchefin Janet Yellen, die auf weitere Zinsanhebungen in den USA in diesem Jahr hindeuten.

Am Nachmittag rückt die Zinsentscheidung der EZB in den Fokus. Experten erwarten keine wesentliche Änderung der Geldpolitik. Die jüngsten Daten zur Preisentwicklung, zu Inflationserwartungen und zur Kreditvergabe dürften die EZB zufriedenstellen, kommentierte Experte Lutz Karpowitz von der Commerzbank./bgf/jkr/stw