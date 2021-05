Devisen: Euro startet mit wenig Bewegung - Stabilisierung nach Vortagsverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel nach den Vortagsverlusten infolge der stark gestiegenen Inflation in den USA stabilisiert.



Der Kurs der Gemeinschaftswährung lag zuletzt bei 1,2078 Dollar auf dem Niveau vom Mittwochabend. Der Euro war am Mittwoch nach der deutlich höheren Inflation in den Vereinigten Staaten unter Druck geraten und gab im Laufe des Mittwochs fast einen Cent nach. Damit gab der Euro einen Teil seiner Gewinne der Vortage wieder ab.

Der Dollar legte nach den am Mittwochnachmittag veröffentlichten Preisdaten zu fast allen wichtigen Währungen zu. Die deutlich gestiegene Inflationsrate verstärkte die Erwartungen, dass die US-Notenbank Fed früher als erwartet von ihrer sehr lockeren Geldpolitik abrücken könnte. Die US-Verbraucherpreise legten im April im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent zu. Dies ist die höchste Inflationsrate seit September 2008. Sie stieg auch stärker als von Ökonomen erwartet./zb/jha/