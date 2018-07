Devisen: Euro stabilisiert sich nach zeitweisen Verlusten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag nach zwischenzeitlichen Verlusten etwas stabilisiert.



Zuletzt zeigte sich die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel bei 1,1677 US-Dollar wenig bewegt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1643 (Donnerstag: 1,1658) Dollar festgesetzt; der Dollar kostete damit 0,8589 (0,8578) Euro.

Der Euro profitierte von eher enttäuschend ausgefallenen amerikanischen Konjunkturdaten. Zudem stützte ihn die Nachricht etwas, dass die US-Notenbank Fed trotz Risiken durch den Handelsstreit ihren geldpolitischen Straffungskurs nach wie vor für richtig hält. Man gehe davon aus, dass weitere schrittweise Zinsanhebungen mit der wirtschaftlichen Entwicklung vereinbar seien, hieß es in einem halbjährlichen Bericht für den US-Kongress./gl/he