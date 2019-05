Devisen: Euro stabilisiert sich nach jüngsten Kursverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vorerst stabilisiert.



Bereits am Vortag hatte sich die Gemeinschaftswährung kaum verändert gehalten, nachdem sie in der ersten Wochenhälfte deutlich gesunken war. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1127 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1134 (Mittwoch: 1,1156) Dollar festgesetzt.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wird der Euro durch die politische Entwicklung in Italien belastet. Matteo Salvini, der Chef der rechten Lega und Vizepremierminister, hat laut der Nachrichtenagentur Bloomberg mit einem Ende der Regierungskoalition gedroht. Falls die mitregierende Fünf-Sterne-Bewegung seine Steuerpläne nicht mittrage, könne die Regierung in Rom in drei Monaten beendet sein.

Im Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Fokus rücken und für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Preisentwicklung in Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone, und in den USA./jkr/jha/