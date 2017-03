Devisen: Euro stabilisiert sich nach Vortagesverlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag nach deutlichen Kursverlusten im Verlauf der Woche vorerst stabilisiert.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am späteren Nachmittag mit 1,0680 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0691 (Donnerstag: 1,0737) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9354 (0,9314) Euro.

Kurz vor dem Wochenende habe sich der Euro stabilisieren können, hieß es von Marktbeobachtern. Zuletzt standen Daten zur Preisentwicklung im Mittelpunkt des Interesses. Im März war die Inflation im Währungsraum auf 1,5 Prozent gefallen und damit wieder deutlich unter die Zielmarke der EZB von knapp zwei Prozent. "Die fallende Inflation dämpft Zinsspekulationen", kommentierte Experte Christoph Weil von der Commerzbank.

Noch zu Beginn der Woche hatten Spekulationen auf frühere Zinserhöhungen in der Eurozone dem Euro starken Auftrieb verliehen und den Kurs bis über die Marke von 1,09 Dollar steigen lassen. Mit dem jüngsten Rückgang der Inflation bekommen die europäischen Währungshüter aber wieder Spielraum, um die Geldschleusen noch für einen längeren Zeitraum weit offen zu lassen. Dies hat den Kurs des Euro zuletzt belastet.

Auch der Kurs des südafrikanischen Rand konnte sich zum Wochenschluss nach kräftigen Verlusten in der vergangenen Nacht vorerst etwas stabilisieren. Südafrikas Präsident Jacob Zuma hatte zuvor mit der Entlassung des international angesehenen Finanzministers Pravin Gordhan für einen Kursrutsch gesorgt. Gordhan galt bei vielen Investoren als Garant der Stabilität für die Wirtschaft des Landes.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85553 (0,86180) britische Pfund, 119,55 (119,39) japanische Yen und 1,0696 (1,0698) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1244,85 (1248,80) Dollar gefixt. Ein Kilogramm Gold kostete 37 575,00 (37 393,00) Euro./jkr/stb