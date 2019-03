Devisen: Euro stabilisiert sich nach Talfahrt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag nach starken Verlusten vom Vortag stabilisiert.



Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung knapp über der Marke von 1,12 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1271 Dollar festgesetzt.

Am Vortag war der Eurokurs zeitweise bis auf 1,1177 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Juni 2017. Auslöser für den Kurseinbruch waren geldpolitische Entscheidungen der EZB. Die Notenbanker hatten den Markt mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket überrascht.

Wegen der Konjunkturflaute wird die Niedrigzinspolitik länger fortgesetztals bisher geplant, den Geschäftsbanken der Eurozone werden neue Langfristkredite angeboten. Die neuen Geldspritzen und die Aussicht, dass die Leitzinsen bis mindestens Ende des Jahres auf dem Rekordtief bleiben, setzten den Eurokurs stark unter Druck.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland konnten den Euro am Vormittag nicht weiter belasten. Im Januar war der Auftragseingang in der deutschen Industrie überraschend gesunken. Allerdings wurde die Entwicklung im Dezember stark nach oben revidiert. Außerdem überraschte die Industrieproduktion in Spanien im Januar mit einem starken Anstieg.

Im weiteren Tagesverlauf bleiben Konjunkturdaten im Fokus. Am Nachmittag wird der US-Arbeitsmarktbericht für Februar erwartet. Die Kennzahlen werden stark beachtet und könnten für einen neuen Impuls am Devisenmarkt sorgen./jkr/bgf/stw