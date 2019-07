Devisen: Euro stabilisiert sich - Britisches Pfund auf Tief seit Frühjahr 2017

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich nach den jüngsten Verlusten am Montag etwas stabilisiert.



Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1147 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs auf 1,1119 (Freitag: 1,1138) Dollar festgesetzt und der Dollar hatte damit 0,8994 (0,8978) Euro gekostet.

Mangels wichtiger Konjunkturdaten dies - wie jenseits des Atlantik mangelte es dem Handel zwischen Euro und Dollar an Impulsen - die Anleger warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Erwartet wird die erste Zinssenkung der Fed seit der Finanzkrise vor etwa zehn Jahren. Als Hauptgründe gelten das schwächelnde Wachstum der Weltwirtschaft und die zahlreichen Handelskonflikte.

Derweil ging das britische Pfund auf Talfahrt - mit 1,2226 Dollar kostete so wenig wie zuletzt im Frühjahr 2017. Hier belastete die zunehmende Angst, dass unter dem neuen Premierminister Boris Johnson ein Brexit ohne Austrittsabkommen mit der EU wahrscheinlicher geworden ist. Ein "No-Deal-Brexit" gilt als derzeit größtes Konjunkturrisiko für die britische Wirtschaft./bgf/gl/fba