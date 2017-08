Devisen: Euro stabil über 1,17 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch stabil über der Marke von 1,17 US-Dollar gehalten.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1740 Dollar und damit so viel wie am Vorabend. Auch zwischen vielen anderen Währungspaaren gab es nur wenig Bewegung. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1744 Dollar festgesetzt.

Am Mittwoch dürften Anleger neben der zuletzt etwas weniger brisanten politischen Krise zwischen den USA und Nordkorea auch Konjunkturdaten in den Blick nehmen. Im Euroraum werden Wachstumszahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht. In den USA steht das Protokoll zur jüngsten Notenbanksitzung an. Fachleute erhoffen sich Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed im weiteren Jahresverlauf./bgf/stb