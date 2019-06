Devisen: Euro stabil über 1,12 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch stabil über der Marke von 1,12 US-Dollar gehalten.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1265 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. An den Devisenmärkten war die Lage zunächst ruhig. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1244 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen mit den Einkaufsmanagerindizes neue Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über den wirtschaftlichen Zustand des Euroraums. Ähnliche Daten werden nachmittags auch in den USA veröffentlicht. Am Abend präsentiert die amerikanische Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht./bgf/mis