Devisen: Euro stabil über 1,07 US-Dollar - Pfund steigt weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag weiter stabil über der Marke von 1,07 US-Dollar gehalten.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0743 Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag bei 1,0743 (Dienstag: 1,0748) Dollar festgesetzt.

Eine allgemein starke Kauflaune an den Finanzmärkten habe den Euro gestützt, hieß es von Marktbeobachtern. Die Hoffnung auf die Umsetzung der im Wahlkampf angekündigten Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftswachstums in den USA sorgt für eine stärkere Risikofreude der Anleger. Experten der BayernLB gehen aber davon aus, dass der Dollar mit der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen in den USA in den kommenden Handelstagen wieder steigen und der Euro im Gegenzug fallen dürfte.

Besonders im Fokus steht die Kursentwicklung des britischen Pfund. Am Donnerstag konnte das Pfund an die Kursgewinne vom Vortag anknüpfen und stieg vor der Veröffentlichung von Daten zum britischen Wirtschaftswachstum deutlich über 1,26 US-Dollar. Zum Vergleich: Mitte Januar stand das Pfund nur bei 1,20 Dollar. "Die Wachstumsdaten dürften heute zeigen, dass die britische Wirtschaft im Schlussquartal des letzten Jahres ähnlich schnell gewachsen ist wie in den beiden Quartalen vorher", sagte Expertin Esther Reichelt von der Commerzbank./jkr/stb