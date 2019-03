Devisen: Euro stabil - australischer und kanadischer Dollar fallen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch nach spürbaren Verlusten seit Wochenbeginn stabilisiert.



Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1320 US-Dollar und damit geringfügig mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1305 (Dienstag: 1,1329) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8846 (0,8827) Euro.

Zur Wochenmitte hielten sich die Kursbewegungen zwischen Euro und Dollar überwiegend in Grenzen. Bewegung in den Handel kam erst am Nachmittag. Zunächst profitierte der Euro von etwas enttäuschenden Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Später wurde der Euro aber belastet, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen berichtete, dass die EZB ihre Wachstumserwartungen deutlich senken werde. Die Notenbank hält an diesem Donnerstag ihre regelmäßige Zinssitzung ab.

Deutlich unter Druck standen unterdessen der australische und der kanadische Dollar. Während die australische Währung durch schwache Wachstumszahlen belastet wurde, verlor der kanadische Dollar nach der Zinssitzung der kanadischen Notenbank an Wert. Die Zentralbank schwächte ihren absehbaren Straffungskurs ab, indem sie mit Blick auf weitere Zinsanhebungen von "erhöhter Unsicherheit" sprach. Die Bank of Canada folgt damit auf zahlreiche andere Notenbanken, die in den vergangenen Wochen ebenfalls eine vorsichtigere Haltung eingenommen haben. Ausschlaggebend ist das schwächere Wirtschaftswachstum.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85970 (0,86358) britische Pfund, 126,40 (126,80) japanische Yen und 1,1360 (1,1341) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag mit 1286 Dollar gehandelt. Das war gut ein Dollar weniger als am Vortag./bgf/niw/jsl/jha/