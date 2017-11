Devisen: Euro stabil - Türkische Lira im Sinkflug

FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch in einem ruhigen Umfeld zunächst kaum von der Stelle bewegt.



Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1750 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag etwas höher auf 1,1718 Dollar festgelegt.

Im Sinkflug bleibt dagegen die türkische Lira. Sie fiel am Mittwochmorgen auf ein neues Rekordtief zum amerikanischen Dollar. Umgekehrt kostete ein US-Dollar mit 3,9826 Lira so viel wie nie zuvor. Die Marke von 4 Lira für einen Dollar rückt damit zunehmend in Reichweite. Experten nennen mehrere Gründe für die Lira-Talfahrt, zuletzt vor allem kritische Äußerungen von Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Kurs der türkischen Notenbank./bgf/oca