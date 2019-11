Devisen: Euro stabil - Südafrikas Währung steigt deutlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich zum Wochenstart zunächst stabil präsentiert.



Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1170 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1139 Dollar festgesetzt.

Am Montag stehen einige relevante Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone veröffentlichen die Marktforscher von Markit ihre Einkaufsmanagerindizes für die Industrie. Die Indikatoren basieren auf einer Unternehmensumfrage und geben Auskunft über die konjunkturelle Verfassung der Eurozone. In den USA stehen Auftragsdaten an, die Auskunft über die Investitionsfreude der Unternehmen liefern.

Deutliche Kursgewinne verbuchte der südafrikanische Rand. Auslöser war eine Entscheidung der Ratingagentur Moody's vom späten Freitagabend. Die Bonitätsprüfer hatten darauf verzichtet, die Kreditwürdigkeit des Landes auf "Ramsch" abzustufen. Moody's ist damit weiterhin die letzte der großen Ratingagenturen, die eine Bewertung über "Ramsch" vergibt./bgf/jha/