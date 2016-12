Devisen: Euro stabil - Schwedische Krone legt zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig von der Stelle bewegt.



Am Markt war von einem ruhigen vorweihnachtlichen Handel die Rede. Impulse durch Konjunkturdaten blieben aus. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0405 US-Dollar und damit so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0364 (Montag: 1,0422) Dollar festgesetzt.

Die deutlichsten Kursgewinne unter den bedeutendsten Währungen verzeichnete die schwedische Krone. Und das, obwohl die Zentralbank Schwedens ihre lockere Geldpolitik fortsetzte. Nach ihrer Zinssitzung teilte sie mit, die Wertpapierkäufe um ein halbes Jahr zu verlängern und den Leitzins unverändert bei minus 0,5 Prozent zu halten. Marktteilnehmer nannten jedoch mehrere Gründe, die Krone zu kaufen.

Zum einen wird die Reichsbank im ersten Halbjahr 2017 weniger Staatsanleihen kaufen als im zweiten Halbjahr 2016. Die Geldschwemme wird also in geringerem Ausmaß fortgeführt. Zum anderen traf die Verlängerung im geldpolitischen Ausschuss auf Widerspruch. Zwei der sechs Notenbanker sprachen sich gegen zusätzliche Anleihekäufe aus, ein Zentralbanker votierte für eine dem Betrag nach geringere Ausweitung. Analysten der US-Bank JP Morgan rechnen nicht damit, dass die Käufe ein weiteres Mal verlängert werden./bgf/tos/jha/