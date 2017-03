Devisen: Euro sinkt im US-Handel unter 1,08 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch im US-Geschäft etwas an Wert eingebüßt und ist unter die Marke von 1,08 US-Dollar gefallen.



Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0797 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0807 (Dienstag: 1,0802) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9253 (0,9258) Euro gekostet.

Zur Wochenmitte wurde eine stärkere Nachfrage nach sogenannten sicheren Anlagehäfen registriert. Dazu zählen vor allem der japanische Yen und der Schweizer Franken. Auslöser für die größere Vorsicht an den Finanzmärkten waren Bedenken wegen der Wirtschaftspolitik der neuen US-Regierung. "Der blinde Glaube in Trumps Wachstumspolitik verblasst", kommentierte Craig Erlam vom Onlinebroker Oanda. Damit spielt der Fachmann auf Wahlversprechen Trumps an - insbesondere Steuersenkungen und höhere Staatsausgaben zur Konjunkturbeschleunigung./bgf/edh/