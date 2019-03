Devisen: Euro sinkt im US-Handel noch etwas weiter unter 1,13 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag im US-Handel noch etwas stärker gesunken.



Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1277 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1291 (Montag: 1,1325) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8857 (0,8830) Euro.

Im Tagesverlauf hielt sich der Euro in einer vergleichsweise engen Handelsspanne. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Geschäft. Der Dollarkurs sei in dem Maße wieder gestiegen, wie die Risikobereitschaft zugenommen habe, hieß es./ck/he