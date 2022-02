Devisen: Euro rutscht zum Wochenstart wieder in Richtung 1,11 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist zum Wochenstart nach einer weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs unter Druck geraten. Im frühen Handel sackte der Kurs unter die Marke von 1,12 Dollar. Zuletzt hatte der Euro mit 1,1144 Dollar rund einen Cent weniger gekostet als am Freitagabend. Damit näherte er sich wieder dem Mehrmonatstief vom vergangenen Donnerstag, als der Euro infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine bis auf 1,1106 Dollar und damit dem tiefsten Stand seit Mitte vergangenen Jahres gefallen war. Am Freitag hatte sich der Euro wieder etwas erholt.

In der Nacht zum Montag haben sich Russlands Invasionstruppen in der Ukraine schwere Gefechte mit den Verteidigern geliefert. Nach Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums wird der Vormarsch der Russen von heftiger Gegenwehr gebremst. Die Europäische Union setzte unterdessen ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft. Im benachbarten Belarus sollen in der Grenzregion Gomel Friedensgespräche beginnen. Doch es gibt Zweifel, ob diese etwas bewirken./zb/mis