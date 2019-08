Devisen: Euro rutscht nach US-Zinssenkung auf Zwei-Jahres-Tief

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen.



Am frühen Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zeitweise bei 1,1034 Dollar gehandelt. So tief stand der Kurs seit dem Mai 2017 nicht mehr. Am Vormittag erholte sich der Kurs wieder etwas auf zuletzt 1,1045 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag deutlich höher auf 1,1151 Dollar festgesetzt.

Der Euro war bereits am Mittwochabend direkt nach der Fed-Zinsentscheidung unter Druck geraten und rutschte unter die Marke von 1,11 Dollar. Grund für die Dollar-Stärke waren Aussagen des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell. Der hatte nach der Zinsentscheidung deutlich gemacht, dass nicht mit einer "langen Serie von Zinssenkungen" zu rechnen sei. Sinkende Zinsen belasten in der Regel eine Währung.

Nach Einschätzung der Analystin Charlotte Heck-Parsch von der BayernLB wurden zukünftige Zinssenkungen weniger deutlich angekündigt, als am Markt erwartet worden war. Dennoch geht die Expertin davon aus, dass die Fed bereits auf der September-Sitzung den Leitzins erneut senkt.

Auch in der Eurozone wird am Devisenmarkt mit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik im Herbst gerechnet. Der Euro war daher bereits in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck geraten. Ende Juni lag der Kurs noch bei mehr als 1,14 Dollar./jkr/jha/