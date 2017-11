Devisen: Euro ohne klare Richtung - Südafrikas Rand legt zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag zwischenzeitliche Kursgewinne nicht halten können.



Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1921 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Zeitweise war der Euro auf 1,1961 Dollar gestiegen, das war der höchste Stand seit Ende September. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1952 (Freitag: 1,1877) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8367 (0,8420) Euro.

Starke Impulse für den Handel zwischen Euro und Dollar blieben am Montag aus. Am Markt war die Rede von einem richtungslosen Handelsgeschehen. Etwas gebremst wurde der Euro durch schwächere Konjunkturdaten aus Italien. Der Dollar erhielt wiederum etwas Auftrieb durch solide Daten vom amerikanischen Häusermarkt.

Starke Kursgewinne verzeichnete zum Wochenstart der südafrikanische Rand, obwohl sich namhafte Ratingagenturen vor dem Wochenende kritisch geäußert hatten. Am Freitag hatten die Bonitätsprüfer von Standard & Poor's die Kreditbewertung Südafrikas gesenkt. Der Rand war daraufhin unter Druck geraten. Die Konkurrenz von Moody's hielt sich mit einer Abstufung zurück, setzte das Rating aber unter Beobachtung. Letztlich habe am Montag die Erleichterung überwogen, dass Moody's S&P nicht gefolgt sei, hieß es aus dem Handel.

Etwas erholen konnte sich am Montag auch die türkische Lira. Händler begründeten dies zum einen mit etwas weniger Kursdruck seitens des US-Dollar. Andererseits wurde auf Spekulationen verwiesen, wonach die türkische Notenbank zur Stützung der Lira ihren Leitzins anheben könnte. Bisher hat die Zentralbank von diesem Schritt abgesehen und vielmehr die Lira-Liquidität am Devisenmarkt verknappt. Die Lira war zuletzt mehrfach auf Rekordtiefstände zu Dollar und Euro gefallen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89375 (0,89120) britische Pfund, 132,69 (132,24) japanische Yen und 1,1718 (1,1650) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1294,90 (1290,50) Dollar gefixt./bgf/jsl/she