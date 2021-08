Devisen: Euro macht anfängliche Verluste wieder wett

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch zwischenzeitlich leichte Verluste wieder wettgemacht.



Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1755 US-Dollar. Sie notierte damit ungefähr auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1740 Dollar festgesetzt.

Das enttäuschende Ifo-Geschäftsklima für Deutschland belastete den Euro dabei nicht. Der wichtige Indikator trübte sich im August stärker als erwartet ein. Die Beurteilung der aktuellen Lage verbesserte sich zwar. Die Bewertung der Erwartungen fiel aber deutlich zurück. Anhaltende Lieferengpässe in der Industrie und die Sorge vor neuen Corona-Einschränkungen im Herbst führten zu erhöhter Unsicherheit und Vorsicht mit Blick auf das Schlussquartal, erklärte Elmar Völker, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) die Entwicklung.

Der Euro bewegt sich damit knapp einen Cent über seinem vor wenigen Tagen markierten Neunmonatstief. Am Nachmittag werden in den USA Daten zu den Auftragseingängen für langlebige Industriegüter veröffentlicht./jsl/bgf/mis