Devisen: Euro lethargisch - Impulse fehlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag recht lethargisch gezeigt.



Mangels marktbewegender Konjunkturdaten fehlte es an Kursimpulsen. Die Gemeinschaftswährung wurde in einer engen Spanne gehandelt und kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1858 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1863 (Donnerstag: 1,1832) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8430 (0,8452) Euro gekostet./gl/he

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >