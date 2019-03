Devisen: Euro lethargisch - Daten aus Deutschland und USA bewegen nicht

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag recht lethargisch präsentiert.



Konjunkturdaten aus Deutschland sowie aus den USA hatten per saldo nur wenig Einfluss auf die Gemeinschaftswährung, die in New York zuletzt bei 1,1242 US-Dollar notierte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1244 (Freitag: 1,1222) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8894 (0,8911) Euro gekostet.

Daten aus der deutschen Industrie fielen zu Wochenbeginn durchwachsen aus: Im Januar ging die Produktion gegenüber dem Vormonat zurück, wogegen Analysten mit einem Zuwachs gerechnet hatten. Allerdings wurde zugleich die Entwicklung im Dezember besser ausgewiesen als bisher bekannt. In den USA legten derweil die Einzelhandelsumsätze zu Jahresbeginn überraschend zu./gl/fba