Devisen: Euro lethargisch - Anleger warten weiter auf Fed-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag lethargisch gezeigt.



Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1159 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1154 (Montag: 1,1119) Dollar festgesetzt; der Dollar hatte damit 0,8965 (0,8994) Euro gekostet.

Die Anleger warten weiter auf den am Mittwoch anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Die erste Leitzinssenkung seit mehr als zehn Jahren gilt als nahezu sicher wegen des schwächeren Wachstums der Weltwirtschaft sowie der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und anderen Ländern, insbesondere China.

Derweil ging die Talfahrt beim britischen Pfund weiter: Bei 1,2163 US-Dollar erreichte es erneut ein Tief seit März 2017. Verantwortlich für die Entwicklung ist die Erwartung, dass Großbritannien unter der neuen politischen Führung auf einen EU-Austritt ohne Abkommen mit der Europäischen Union zusteuert./bgf/gl/fba