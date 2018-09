Devisen: Euro leicht gestiegen - Praet rückt Draghi zurecht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag leicht zugelegt.



Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1763 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1773 Dollar festgesetzt.

Noch am Montag hatten Äußerungen von EZB-Präsident Mario Draghi, die auf eine weniger lockere Geldpolitik hindeuten, dem Eurokurs deutlichen Auftrieb gegeben und ihn zwischenzeitlich über 1,18 Dollar steigen lassen. EZB-Chefvolkswirt Peter Praet kommentierte am Dienstag jedoch, die Märkte hätten darin richtig gelegen, dass die erste Kursreaktion auf Draghis Worte nicht angehalten habe. Die Äußerungen Draghis seien im Grunde nichts Neues gewesen, so Praet.

Am Montag hatte Draghi die Erwartung eines relativ kräftigen Anstiegs der unterliegenden Inflation geäußert. Dies hatte an den Märkten zu steigenden Zinserwartungen geführt, was den Euro beflügelte. Bisher sagt die EZB zu, ihre Leitzinsen über den Sommer 2019 hinaus nicht anzutasten.

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die am Devisenmarkt für Bewegung sorgen könnten. Am ehesten könnten noch Zahlen vom amerikanischen Immobilienmarkt und zur Stimmung der US-Verbraucher Impulse geben. Die Daten werden am Nachmittag veröffentlicht./tos/jkr/tav