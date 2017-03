Devisen: Euro leicht gefallen - Britisches Pfund unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gefallen.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Mittag mit 1,0576 US-Dollar gehandelt. Am Morgen war sie noch kurzzeitig über 1,0603 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,0592 (Freitag: 1,0565) Dollar festgesetzt.

Erneut unter Druck geriet das britische Pfund. Der Anstieg der Hauspreise in Großbritannien hatte sich im Februar abgeschwächt. Die Daten stärken laut Händlern die Erwartung an eine konjunkturelle Abschwächung. Zudem laufe der Austrittsprozess aus der EU wegen politischer Widerstände holprig. Das Pfund sank am Mittag bis auf 1,2183 US-Dollar und erreichte so den tiefsten Stand seit Mitte Januar./jsl/jkr/stb