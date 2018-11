Devisen: Euro legt weiter zu - Brexit-Durchbruch stützt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und weiter zugelegt.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1336 US-Dollar gehandelt, nachdem sie in der vergangenen Nacht 1,1310 Dollar gekostet hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1296 (Dienstag: 1,1261) Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte damit den dritten Tag in Folge zulegen, nachdem er zu Beginn der Woche mit 1,1216 Dollar noch auf den tiefsten Stand seit Juni 2017 gefallen war. Die Gemeinschaftswährung profitierte von einem Durchbruch bei den Verhandlungen für einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Die britische Regierung hatte am Mittwochabend den Entwurf eines Austrittsvertrags gebilligt, womit eine wichtige Hürde auf dem Weg hin zu einem geregelten Brexit gemeistert worden war.

Neben dem Euro profitierte auch das britische Pfund von den jüngsten politischen Fortschritten zur Vermeidung eines ungeregelten Brexits mit schwerwiegenden Folgen für die Wirtschaft in der EU und in Großbritannien. Am Morgen konnte das britische Pfund aber nur leicht zulegen. Der Kurs hielt sich über der Marke von 1,30 US-Dollar, nachdem er am Montag noch deutlich tiefer bei 1,2842 Dollar gestanden hatte./jkr/jha/