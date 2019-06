Devisen: Euro legt weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch die Kursgewinne seit Beginn der Woche fortgesetzt.



Eine überraschend starke Stimmungsaufhellung in Unternehmen der Eurozone sorgte für etwas Auftrieb. Im Mittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1265 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1244 Dollar festgesetzt.

Gestützt wurde der Euro durch Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone. Der vom britischen Forschungsinstitut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex war im Mai stärker als erwartet gestiegen. Allerdings sprachen Markit-Konjunkturexperten von einem weiter schwachen Wirtschaftswachstum in der Eurozone. Der Euro konnte daraufhin nur zeitweise und vergleichsweise leicht zulegen.

Außerdem wird der Euro von einer Dollar-Schwäche gestützt. An den Finanzmärkten hat sich die Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA zuletzt verstärkt, was die amerikanische Währung belastet. Am Dienstag hatte US-Notenbankchef Jerome Powell eine mögliche Senkung der Leitzinsen vor dem Hintergrund wachsender Risiken für die konjunkturelle Entwicklung nicht ausgeschlossen. An den Finanzmärkten werden derzeit zwei Zinssenkungen im laufenden Jahr als das wahrscheinlichste Szenario angesehen./jkr/jsl/mis