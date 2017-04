Devisen: Euro legt etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag nach der Talfahrt der vergangenen Handelswoche wieder etwas zugelegt.



Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0677 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der vergangenen Woche noch bis auf 1,0660 Dollar gefallen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0691 Dollar festgelegt.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung beim Eurokurs. Im asiatischen Handel habe die Abwärtsdynamik der vergangenen Woche nachgelassen, kommentierte Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). In der vergangenen Woche war der Euro durch einen überraschend starken Rückgang der Inflation im Währungsraum belastet worden. Der Rückgang der Teuerung dämpfte die Spekulationen auf ein frühes Eindämmen der Geldflut durch die EZB./jkr/fbr