Devisen: Euro legt etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag zugelegt.



Im Vormittagshandel errichte die Gemeinschaftswährung ein Tageshoch bei 1,1810 US-Dollar. Der Kurs lag damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1766 (Dienstag: 1,1808) Dollar festgesetzt.

Der Euro konnte damit die deutlichen Kursverluste vom Vortag stoppen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte am Mittwoch zum Auftakt einer zweitägigen Konferenz von Notenbankern erneut klare Signale für eine weitere Unterstützung der Wirtschaft im Kampf gegen die Folgen der Corona-Krise signalisiert. Marktbeobachter rechnen fest mit einer Lockerung der Geldpolitik durch die EZB im Dezember.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt die von der EZB organisierte Notenbankkonferenz Thema am Devisenmarkt. Am Nachmittag werden Auftritte hochkarätiger Notenbanker erwartet, darunter ein erneuter Auftritt von Lagarde und von US-Notenbankpräsident Jerome Powell.

Eine starke Erholung der britischen Wirtschaft in den Sommermonaten nach dem Corona-Einbruch im Frühjahr konnte den Kurs des britischen Pfund kaum bewegen. Im dritten Quartal war die Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich um 15,5 Prozent gestiegen und damit so stark wie noch nie.

Unter Druck stand dagegen am Vormittag die türkische Lira, die zu allen wichtigen Währungen nachgab. Damit ist die Kurserholung der türkischen Währung der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt.