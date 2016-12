Devisen: Euro legt nach abermaligem Kursrutsch wieder zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Donnerstag etwas weiter erholt.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Mittag mit 1,0463 US-Dollar gehandelt. Am Mittwochnachmittag war der Euro noch unter die Marke von 1,04 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zur Wochenmitte auf 1,0401 (Dienstag: 1,0445) Dollar festgesetzt.

Die Geldmenge in der Eurozone ist im November stärker gestiegen als erwartet. Zudem beschleunigte sich das Wachstum der Kreditvergabe an private Haushalte und Unternehmen. Die Daten seien "ermutigend", kommentierte Greg Fuzesi, Analyst bei der US-Bank JPMorgan. Insgesamt verlief der Handel wenige Tage vor dem Jahreswechsel in ruhigen Bahnen. Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht./jsl/jkr/mis